Сантехник. Владимир Малыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С глотком чужой крови ты получил НЕЧТО… До двери подъезда оставалось совсем немного, ну что стоило хотя бы чуть-чуть прибавить шаг? И устоявшаяся, размеренная жизнь текла бы по-прежнему… И не было бы похищения, чужого города, чужой страны и чужого мира, не говоря уже о чужой реальности…Не было бы раздирающей сознание боли, жуткой вони от сожженного собственного мяса, горелых волос и кожи. Впрочем, когда тебя зажаривают заживо, тут уж не до запахов. Единственным выходом остаeтся светящееся пятно портала. Куда? Да какая, к чeрту, разница! Лишь бы вырваться из этого ада, огня, взрывов, стрельбы, валящихся сверху мeртвых тел и чужой горячей крови, заливающей рот и лицо…А потом ты приходишь в себя на космическом корабле работорговцев и пытаешься выжить, сохранив не только жизнь, но и разум… Хорошо, что подлечили, поставили на ноги, правда, платить за новую жизнь придeтся высокую цену.



Сантехник слушать на видеосервисе Wink.