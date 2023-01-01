Сантехник. Твое мое колено. Слава Сэ (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая книга популярного блогера Славы Сэ. «Разводиться было страшно. Казалось, этот быт, эти дети – всe обвалится, накроет и погребeт. Но год прошeл, небо не рухнуло. Я выучил телефон домоуправления и ищу макароны со скидкой. Купил танк с антенной и жужжу им по квартире. И железную дорогу завeл, площадью в полторы кухни. Наконец-то съел три эклера подряд, как обещал себе в детстве. Уже в этой жизни я могу спать днeм… Могу путать дни недели, покупать ненужные вещи… И никто не скажет, что деньги потрачены зря. …Когда в кровати ворочается одна и та же женщина, это хорошо. Не помню чем, но я был доволен. Мне нравилось наблюдать как лохматая и недовольная с утра, жена становится ухоженной и милой уже к вечеру. Или не очень милой. Всякое бывало. Год прошeл, жизнь колосится. И дай нам Боже не скучать о тех, кто нас не любит».



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