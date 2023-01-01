Самые великие притчи мира. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Исключительная аудиокнига мудрости! В этот уникальный сборник вошли притчи разных стран и эпох. Мы уверены, что подобная аудиокнига должна быть у каждого. Накопленная мудрость многих поколений попадает прямо в сердце и помогает человеку принять правильное решение в самых непростых ситуация�х и с уверенностью двигаться вперед. Именно притча пробуждает самые светлые и благородные чувства, позволяет расслабиться и быть в гармонии с самим собой. В этом сборнике собраны африканские, библейские, дзэнские, греческие, еврейские, индийские притчи и многие другие.



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