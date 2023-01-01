WinkАудиокнигиСамые смешные рассказы / The Best Funny Stories. О. Генри, Марк Твен, Джером Джером, Гектор Манро
Самые смешные рассказы / The Best Funny Stories. О. Генри, Марк Твен, Джером Джером, Гектор Манро (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор113 мин12+
Сюжет
В данном издании собраны лучшие юмористические рассказы, которые превратят изучение английского языка в увлекательное занятие. Английские тексты полностью озвучены носителями языка. Пособие адресовано всем, кто изучает английский язык и хочет читать литературу на языке оригинала.
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