Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы. Часть 2. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самые громкие выстрелы звучат, когда происходят политические убийства. Некоторые из них меняют судьбы целых народов. В серии исторических очерков, объeдинeнных под названием «Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы», известный журналист, международный обозреватель, телеведущий Леонид Млечин рассказывает о самых известных политических убийствах и террактах, унесших жизни значительных государственных и политических деятелей разных стран и повлиявших на ход дальнейшей истории. Во второй части аудиокниги рассказывается об успешной ликвидации в Праге обергруппенфюрера СС Райнхарда Гейдриха, убийстве в ФРГ Степана Бандеры, о покушениях на американских президентов, об убийстве Джона Кеннеди, покушении на Брежнева, убийстве президента Египта Анвара Садата, о международном террористе Ильиче Рамиресе, также известном как Карлос Шакал, об Усаме бен Ладене.



Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы слушать на видеосервисе Wink.