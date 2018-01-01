Самозванец по особому поручению. Антон Демченко
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Самозванец по особому поручению. Антон Демченко

Самозванец по особому поручению. Антон Демченко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика732 мин16+

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О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя-фантаста Антона Демченко «Самозванец по особому поручению» – вторую в серии «Хольмградские истории». Жизнь на Руси Хольмградской плавна и нетороплива… но только не для Виталия Старицкого. Вокруг него все время что-то происходит. Казалось бы, какие проблемы могут быть у заштатного чиновника, в чью обязанность входит лишь боевая подготовка охранителей Особой Канцелярии? Ан нет… Стоило только Виталию Родионовичу расслабиться и помечтать о морском круизе в медовый месяц, как приключения посыпались на него как из рога изобилия… Сглазил, наверное. ©

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Жанр
Фантастика
Время
732 мин / 12:12

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