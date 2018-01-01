Самозванец по особому поручению. Антон Демченко (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя-фантаста Антона Демченко «Самозванец по особому поручению» – вторую в серии «Хольмградские истории». Жизнь на Руси Хольмградской плавна и нетороплива… но только не для Виталия Старицкого. Вокруг него все время чт�о-то происходит. Казалось бы, какие проблемы могут быть у заштатного чиновника, в чью обязанность входит лишь боевая подготовка охранителей Особой Канцелярии? Ан нет… Стоило только Виталию Родионовичу расслабиться и помечтать о морском круизе в медовый месяц, как приключения посыпались на него как из рога изобилия… Сглазил, наверное. ©



Самозванец по особому поручению слушать на видеосервисе Wink.