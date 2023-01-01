Самоучитель узбекского языка. Начальный курс. Илья Киссен,Шавкат Рахматуллаев (книга, 2020) слушать онлайн

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Аудиоприложение к книге Ильи Киссена и Шавката Рахматуллаева "Самоучитель узбекского языка. Начальный курс". Самоучитель узбекского языка, подготовленный Ильей Киссеном и Шавкатом Рахматуллаевым, неоднократно издавался в советское время. Интерес к пособию объясняется тем, что в нем делается акцент на навыках разговорной речи, а не на грамматике, и предназначен он людям, заинтересованным в скорейшем применении языка на практике. В предлагаемом издании самоучителя сделана небольшая правка, он слегка осовременен. Методика и структура самоучителя остались прежними, однако кириллица заменена на латиницу, которая применяется в настоящее время в Республике Узбекистан, лексика и диалоги, характерные для советского времени, заменены более актуальными.



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