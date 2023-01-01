Самоучитель узбекского языка. Начальный курс. Илья Киссен,Шавкат Рахматуллаев
Wink
Аудиокниги
Самоучитель узбекского языка. Начальный курс. Илья Киссен,Шавкат Рахматуллаев

Самоучитель узбекского языка. Начальный курс. Илья Киссен,Шавкат Рахматуллаев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки88 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Аудиоприложение к книге Ильи Киссена и Шавката Рахматуллаева "Самоучитель узбекского языка. Начальный курс". Самоучитель узбекского языка, подготовленный Ильей Киссеном и Шавкатом Рахматуллаевым, неоднократно издавался в советское время. Интерес к пособию объясняется тем, что в нем делается акцент на навыках разговорной речи, а не на грамматике, и предназначен он людям, заинтересованным в скорейшем применении языка на практике. В предлагаемом издании самоучителя сделана небольшая правка, он слегка осовременен. Методика и структура самоучителя остались прежними, однако кириллица заменена на латиницу, которая применяется в настоящее время в Республике Узбекистан, лексика и диалоги, характерные для советского времени, заменены более актуальными.

Самоучитель узбекского языка слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг