WinkАудиокнигиСамоучитель английского языка №1. Книга 2. Уровень Pre-Intermediatе. Юрий Голицынский,Андрей Карасев
Самоучитель английского языка №1. Книга 2. Уровень Pre-Intermediatе. Юрий Голицынский,Андрей Карасев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Детская литература92 мин12+
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Сюжет
Подстановочные таблицы использовал в своей преподавательской практике известный методист и автор учебных пособий Ю.Б.Голицынский. Благодаря этому методу учащийся последовательно овладевает английским языком, изучая структуру и способы построения предложений. Выстраивая фразы на основе у�стойчивых выражений, учащийся доводит до автоматизма навыки английской речи. Метод подстановочных таблиц использовался Ю.Б.Голицынским десятки лет и доказал свою высокую эффективность при изучении английского языка.
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