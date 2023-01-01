Самоубийца. Николай Эрдман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пьеса Самоубийца рождена в социалистический двадцать восьмой год, когда НЭП уже канул в вечность, а новая государственная формация под названием СССР стала проявлять свои репрессивные аппетиты в отношении инакомыслящих. В условиях зарождающегося тоталитаризма и было написано это блистательное гротескно-сатирическое произведение, обличающее все прелести коммунистической идеологии и мещанский социалистический быт. «Самоубийца» – бунт маленького и ничтожного советского человечка против колоссального механизма подавления, планового уничтожения всего доброго, святого и вечного в личности.



Самоубийца слушать на видеосервисе Wink.