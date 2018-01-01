Самоубийство. Социологический этюд. Эмиль Дюркгейм (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого французского социолога и философа, основатель французской социологической школы Эмиля Дюркгейма – «Самоубийство». В книге «Суицид» (1897) учeный, среди прочего, исследует причины, обусловившие разницу в показателях суицида между протестантами и католиками. Он писал, что меньшее относительное количество самоубийств среди католиков объясняется более сильным социальным контролем в их сообществах. Согласно Дюркгейму, в католических обществах наблюдается нормальный уровень интеграции, в то время как общества протестантов интегрированы в меньшей степени. Дюркгейм находит причины дифференциации показателей суицида на макроуровне, рассматривая явления, характерные для всего общества в целом: объeм взаимодействий между людьми, степень регламентации поведения и т. д. Данная работа стала предметом многих академических дискуссий. Несмотря на некоторые ограничения, книга считается классическим исследованием в области социологии и одним из первых образцов современного социального изыскания. Она повлияла на формирование социологической теории контроля. Кроме того, работа способствовала отделению социальной науки от психологии и политической философии. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. ©



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