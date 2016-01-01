Самостоятельный ребенок, или Как стать «ленивой мамой». Анна Быкова (книга, 2020) слушать онлайн

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Статья «Почему я ленивая мама», напечатанная несколько лет назад, до сих пор кочует по Интернету. Она обошла все популярные родительские форумы и сообщества. Вызвала бурю споров и обсуждений. Оказывается, очень многих сегодня волнует тема самостоятельности детей, проблема инфантильности молодого поколения. Детский и семейный психолог Анна Быкова предлагает свой взгляд на этот вопрос. Для того чтобы ваш ребенок стал самостоятельным тоже нужны условия. Ведь если всегда подсказывать, помогать и советовать, он так и не научится ничего делать сам. Поэтому просто необходимо периодически включать «ленивую маму», осознавая, что это делается в интересах ребенка.© Быкова А., 2016 © Оформление. ООО "Издательство «Эксмо», 2016 ©



Самостоятельный ребенок, или Как стать «ленивой мамой» слушать на видеосервисе Wink.