Самогипноз: Совершенствуй себя. Олег Иванов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ИВАНОВ Олег Александрович – дипломированный психолог. С 10 лет занимается йогой, самогипнозом, аутогенными тренировками, медитацией. Автор высокоэффективных программ обучения, позволяющих каждому достичь своих целей. Его девиз, которым он руководствуется при создании тренингов – «Сделать свои мысли и поведение эффективными». Олег Иванов знаком слушателям по аудиопрограмме «Базовый курс самогипноза», читателям – по книгам «Многоликий гипноз» и «Йога на каждый день: европейский вариант», а зрителям – по выступлениям на Центральном телевидении (на канале НТВ в программе «Принцип домино» и на канале ТНТ в документальном сериале «Необъяснимо, но факт!»), где он демонстрировал феномены самогипноза. Предлагаемая аудиопрограмма поможет овладеть методом самогипноза. Вы научитесь входить в особое состояние сознания, на фоне которого сможете «программировать» себя: влиять на свой характер, привычки, развивать и усиливать интеллектуальные способности, воздействовать на физиологические процессы организма. Программа создана на основе многолетней личной практики автора. Доступность изложения позволяет понять и усвоить материал без специальной подготовки и образования. Подробно, шаг за шагом разбирается практический аспект освоения самогипноза, рассматривается техника вхождения и выхода из гипнотического состояния, предлагаются специальные упражнения для релаксации и другие подготовительные мероприятия.



Самогипноз: Совершенствуй себя слушать на видеосервисе Wink.