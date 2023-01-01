Самое грандиозное шоу на Земле: доказательства эволюции. Ричард Докинз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Величайшие загадки жизни! Опубликованная в 1859 году книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» потрясла западное общество. Однако Дарвин едва ли мог вообразить, что поднятая им буря не уляжется даже через полтора столетия. Хотя серьезные ученые и многие теологи сейчас признают правоту эволюционизма, миллионы людей продолжают его отвергать. Ричард Докинз всемирно известный биолог, популяризатор науки, атеист, рационалист, «ротвейлер Дарвина»? берется убедить любого непредвзятого читателя в том, что эволюция – это не «просто теория», а всесторонне подкрепленный доказательствами факт.



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