Самая длинная ночь в году. Тереза Тур (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Самая длинная ночь в году» – роман Терезы Тур, жанр детективное фэнтези, любовное фэнтези. Они никогда не должны были встретиться. Великий князь, родственник самого императора – и бедная талантливая целительница, сирота. Но князя вынесет порталом прямо ей под ноги, истекающего кровью, умира�ющего. Он назовется чужим именем, она поверит в его искренность. А когда узнает правду, то просто исчезнет из его жизни, не желая быть очередной игрушкой. Но добрые духи, хранящие их мир, дадут Андрею и Ирине единственный шанс спасти свою любовь – самую длинную ночь в году.



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