Самая большая тайна фюрера. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге Леонида Млечина, записанной на студии «Ардис», идeт рассказ о событиях более чем семидесятилетней давности. Несколько лет Гитлер держал в руках судьбы всей Европы. Но назвать его выдающимся политиком невозможно. Как же ему удалось возглавить Германию и завоевать полмира? Анализи�руя пути прихода фюрера к власти, автор подробно останавливается на тайнах болезненного сознания Адольфа Гитлера, на истории формирования ударной силы национального движения – штурмовых отрядов. Несколько глав книги посвящено знаковым фигурам Третьего рейха, а также малоизвестным событиям, уточняющим картину Второй мировой войны.



Самая большая тайна фюрера слушать на видеосервисе Wink.