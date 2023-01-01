Сам себе властелин. Наследник для Калькуары. Александр Горбов (книга, 2020) слушать онлайн

Хорошо быть Чeрным Владыкой! Личный замок, с башенками и подъемным мостом, черная бархатная мантия, слуги-скелеты, воинство орков, письма приносят ручные нетопыри. Красота! Мне титул Владыки достался в наследство. Вот только фамильный замок разрушен светлыми героями, из всей родни в “живых” толь�ко прадедушка-мумия, почтовые нетопыри разлетелись, а бывшие вассалы объявили независимость. Ерунда! Первым делом, надо приручить одичавшую казну, завести домашнего монстра и уговорить призрачного библиотекаря выдать книгу по магии. А там и светлым героям не поздоровится. Будет весело!



Сам себе властелин слушать на видеосервисе Wink.