Сам себе финансист: Как тратить с умом и копить правильно. Анастасия Тарасова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Отсутствие финансовой грамотности приводит к тому, что какая бы у нас ни была зарплата, мы не умеем планировать бюджет, никак не можем накопить на свою мечту, надеемся на государственную пенсию и начинаем жить в кредит. При этом есть мнение, что управление личными финансами слишком сложно и вообще это только для богатых. Цель этой книги – доказать, что любой человек, с любым уровнем доходов может улучшить свое благосостояние, следуя простым правилам. Финансовый консультант Анастасия Тарасова на понятных жизненных примерах рассказывает, как вести учет расходов и доходов, как оптимизировать свои активы и пассивы, как и куда инвестировать и накопить на пенсию и на будущее детей.



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