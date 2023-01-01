Саламбо. Гюстав Флобер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В романе «Саламбо» история любви дочери военачальника Гамилькара Саламбо и вождя варваров Мато разворачивается на фоне бурных событий восстания наемников против Карфагена в третьем веке до нашей эры. Над романом Флобер работал с 1857 по 1862 г.г. и сохранил приверженность к точной выразительной детали, стремясь быть максимально достоверным исторически.



Саламбо слушать на видеосервисе Wink.