Саквояж со светлым будущим (спектакль). Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто бы мог подумать, что обычная командировка в Киев может принести столько неприятностей. Во время приема в загородном доме, найден убитым кандидат в президенты Украины – Борис Головко. По странному стечению обстоятельств первой обнаружившей страшную находку стала Мария Вепринцева – секретарь популярного писателя Дмитрия Родионова. Кому из собравшихся выгодна смерть Головко? Кто может быть замешан в этом убийстве? Олигарх Тимофей Кольцов, сын Головко – Стас или может быть его невеста Олеся? Слишком много вопросов возникает у Марии, и найти ответы на них нужно как можно быстрее, ведь теперь и ее жизни угрожает опасность… Роли Исполняют: Дмитрий Родионов – Анатолий Басин, заслуженный артист России Мария Вепренцева – Светлана Аманова, заслуженная артистка России Илья Друбич – Алексей Эйбоженко Игорь Веселовский – Виталий Стремовский, заслуженный артист России Стас Головко – Сергей Казаков Олеся – Наталья Аристова Лида Поклонная – Людмила Тарасова Продюсеры издания: Владимир Воробьeв, Александр Андреев Продюсеры проекта: Владимир Миллер, Игорь Андреев Инсценировка: Сергей Голубев Режиссер-постановщик: Анатолий Юников, заслуженный деятель искусств России Музыка: Алексей Чехерев Звукорежиссер: Алексей Чехерев Ассистент режиссера – Павел Райгородский в спектакле использованы отрывки (фрагменты) из Ноктюрна № 2 Ф. Шопена и Венецианской рапсодии № 2 Ф. Листа © Т. Устинова ©



Саквояж со светлым будущим (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.