Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской. Ольга Громова
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Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской. Ольга Громова

Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской. Ольга Громова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература305 мин12+

Сюжет

У девочки редкостное имя – Стелла. И нередкая для еe времени судьба, ведь детство Стеллы пришлось на 30–40-е годы XX века. У нее чудесные родители: вместе с Элей – так ласкательно зовут их дочку – они увлеченно поют, читают, разыгрывают литературные спектакли на разных языках их дом наполнен радостью и любовью. Но однажды приходит беда: хмурые люди забирают папу, и он объявляется изменником Родины. А пятилетняя Эля вместе с мамой отправляется из Москвы в киргизские степи – в ссылку. Вынужденные жить вдали от родного дома, без мужа и отца, они проходят испытание лагерем, голодом, бедностью и болезнями, но сохраняют человеческое достоинство, не сломленные системой и обстоятельствами. Главная опора Стеллы – еe необыкновенная мама, сильный и мудрый человек, а также книги, музыка и память о счастливом прошлом… Эта история – биографическая. Ольга Громова написала книгу по воспоминаниям Стеллы Нудольской, которая пережила годину репрессий как член семьи «врага народа». Повесть отмечена различными наградами и номинациями. В их числе: • «Выбирают дети 2015», шорт-лист премии им. Льва Толстого «Ясная Поляна», • «Нравится детям Ленинградской области», Международная детская литературная премия им. В. П. Крапивина, лонг-лист «Книгуру».

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