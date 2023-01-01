Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской. Ольга Громова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У девочки редкостное имя – Стелла. И нередкая для еe времени судьба, ведь детство Стеллы пришлось на 30–40-е годы XX века. У нее чудесные родители: вместе с Элей – так ласкательно зовут их дочку – они увлеченно поют, читают, разыгрывают литературные спектакли на разных языках их дом наполнен радостью и любовью. Но однажды приходит беда: хмурые люди забирают папу, и он объявляется изменником Родины. А пятилетняя Эля вместе с мамой отправляется из Москвы в киргизские степи – в ссылку. Вынужденные жить вдали от родного дома, без мужа и отца, они проходят испытание лагерем, голодом, бедностью и болезнями, но сохраняют человеческое достоинство, не сломленные системой и обстоятельствами. Главная опора Стеллы – еe необыкновенная мама, сильный и мудрый человек, а также книги, музыка и память о счастливом прошлом… Эта история – биографическая. Ольга Громова написала книгу по воспоминаниям Стеллы Нудольской, которая пережила годину репрессий как член семьи «врага народа». Повесть отмечена различными наградами и номинациями. В их числе: • «Выбирают дети 2015», шорт-лист премии им. Льва Толстого «Ясная Поляна», • «Нравится детям Ленинградской области», Международная детская литературная премия им. В. П. Крапивина, лонг-лист «Книгуру».



Сахарный ребенок слушать на видеосервисе Wink.