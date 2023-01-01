Сага о Форсайтах: В петле. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн

Трилогия «Сага о Форсайтах» – эпический цикл, история многочисленного семейства Форсайтов на протяжении нескольких поколений, ее связь с судьбами Англии. «В петле» – второй роман трилогии. …Рубеж ХIХ и ХХ веков, англо-бурская война, конец викторианской эпохи, крушение казавшихся прежде незыблемыми порядков и традиций… Сомс Форсайт пытается наладить свои запутанные семейные отношения, высвободиться из петли, возникшей в результате разрыва с первой женой Ирэн, и создать новую семью… «Но ночью и в часы досуга ему не давала покоя мысль, что время бежит, деньги текут к нему, а будущность его все в той же петле, что и прежде».



Сага о Форсайтах: В петле слушать на видеосервисе Wink.