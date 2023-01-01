Сага о Форсайтах: Серебряная ложка. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«САГА О ФОРСАЙТАХ» – монументальная серия разноплановых произведений английского писателя Джона Голсуорси, которая описывает историю многочисленного семейства Форсайтов на протяжении нескольких поколений, ее связь с судьбами Англии. Роман «СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА» (1926) входит в цикл «Современная комедия», повествующий о молодых представителях клана Форсайтов, а вместе с ними – о судьбах целого поколения людей, переживших Первую мировую войну и ее последствия.



Сага о Форсайтах: Серебряная ложка слушать на видеосервисе Wink.