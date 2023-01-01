WinkАудиокнигиСага о Форсайтах: Лебединая песня. Джон Голсуорси
Сага о Форсайтах: Лебединая песня. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература942 мин12+
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Сюжет
«САГА О ФОРСАЙТАХ» – монументальная серия разноплановых произведений английского писателя Джона Голсуорси, которая описывает историю многочисленного семейства Форсайтов на протяжении нескольких поколений. «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» [1928] – заключительный роман из цикла «Современная комедия» – повествует об Англии начала XX века и о молодых представителях клана Форсайтов. Это печальная, лиричная, пронзительная книга о последней, настоящей, безнадежной, поэтичной любви… Книга о чести, о гордости, о трагедии одиночества, о семье, о жизни…
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