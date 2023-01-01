Садко. Былины. (книга, 2020) слушать онлайн

«Взял Садко свои гусельцы яровчатые, пошeл к Ильмень-озеру. Сел на берегу на синь-горюч камень и ударил в струны звонкие, завeл напев переливчатый. Играл на берегу с утра день до вечера. А на закате красного солнышка взволновалось Ильмень-озеро. Поднялась волна, как высокая гора, вода с песком смешалася, и вышел на берег сам Водяной – хозяин Ильмень-озера. Оторопь гусляра взяла. А Водяной сказал таковы слова: – Спасибо тебе, Садко-гусляр новгородский! Было у меня сегодня столованье-гулянье, почестей пир. Веселил ты, потешал гостей моих. И хочу я тебя за то пожаловать!» Так начинается одна из самых востребованных русской культурой (фильмы, оперы, балеты, театральные постановки) былина. Но это только начало, слушайте, что будет впереди! Вас ждет увлекательное приключения и путешествие Садко на земле и на море! Так же в сборник вошли самые интересные былины земли Русской!



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