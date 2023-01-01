Саботажник. Олег Дивов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагается новейшая авторская редакция романа, которую писатель считает окончательной. …Раньше он гонял чертей – теперь изгоняет бесов. Уволенный из десанта по инвалидности, капитан Причер вернулся в строй армейским священником. И однажды судьба забросила его на планету, где по небу летают крокодилы, а под ногами течет эликсир бессмертия. И ни малейшего шанса выбраться живым. Затерянная в джунглях военная база, ожидающая неминуемого конца, – воистину место, забытое Богом. Предыдущий священник здесь просто сошел с ума. Так что же – время молиться?..



Саботажник слушать на видеосервисе Wink.