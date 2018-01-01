С Земли на Луну. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

События романа происходят сразу после гражданской войны в США. После окончания войны в Балтиморе организован «Пушечный клуб». Его основатель Импи Барбикен загорелся идеей создать пушку, снаряд которой мог бы после выстрела достигнуть Луны. Предварительные расчеты показали, что технология того времени вполне позволяла построить такое орудие. Барбикену удается привлечь внимание всего мира и собрать около 5,5 млн. долларов на масштабный проект, спонсорами которого выступили многие страны, в том числе и США. Разработка исполинской пушки «Колумбиады» началась. Первоначально планировалось, что необитаемый шарообразный снаряд из сплава алюминия, достигнув поверхности Луны, мог привлечь внимание еe возможных обитателей. Однако далее планы основателей проекта «Колумбиада» изменились. Французский путешественник Мишель Ардан предложил в качестве снаряда пушки изготовить полый металлический цилиндр заостренный с одной стороны, и сам вызвался полететь внутри него. В итоге было принято решение подготовить вагон-снаряд для команды из 3 человек. Выстрел произошeл согласно намеченному плану и вагон-снаряд, унося первых космонавтов, отправился к Луне. Их дальнейшая судьба описана в продолжении романа «Вокруг Луны» Исполняет: Алексей Борзунов Продюсер: Владимир Воробьев ©



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