S-T-I-K-S. Змей. Валерий Старский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань "Змей" – фантастический роман Валерия Старского по миру Артeма Каменистого «S-T-I-K-S», жанр боевая фантастика. Что может быть сильней и коварней случайности? Пожалуй, разве что только цепь случайностей, а это и вовсе штука опасная. Вот ты боевой пловец, через кровь и пот почти достиг совершенства, случайность и ты в инвалидной коляске и вся привычная жизнь, будто ластиком стерлась. Хочешь уйти из жизни, даже не пробуй, тебя ведь ожидает следующая случайность, вуаля, и ты уже в засекреченном бункере, доброволец подопытный, вместе с лабораторными крысами. Казалось бы, ну все, хватит, а нет, цепь есть цепь, надели – неси. И здравствуй, Новый Мир Стикс! Сможет ли Михайл Войнов с обездвиженными ногами, по прозвищу Змей, разорвать эту цепь и стать палачом мессией в этом мире, это знает только Стикс и возможно Пифия с мыса бакенов.



S-T-I-K-S слушать на видеосервисе Wink.