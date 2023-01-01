S-T-I-K-S. В неведомое. Кирилл Шарапов (книга, 2020) слушать онлайн

Компания мутная, цель призрачная, но идти нужно. Кости брошены, они еще скачут по сукну, чтобы отскочить от бортика, и, остановившись, указать игроку, жить ему или умереть. Но идти надо, видение Рины, четко говорит, что от этого похода будет зависеть дальнейшая судьбы, но блондинка упорно хранит тайну будущего. А значит, только вперед.



S-T-I-K-S слушать на видеосервисе Wink.