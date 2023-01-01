S-T-I-K-S. Цвет ее глаз. Артем Каменистый,Аля Холодова (книга, 2020) слушать онлайн

"Цвет ее глаз" – фантастический роман Артема Каменистого и Али Холодовой, входит в цикл «S-T-I-K-S», жанр боевая фантастика. Мы – лучшие, мы элита мира красоты. Высокие стены оберегают нас от мужской назойливости и смертельных опасностей Стикса. Нашу привлекательность шлифуют выдающиеся мастера своего дела, над нашим образованием работают лучшие педагоги. И каждую воспитанницу в итоге ждет одинаковая участь – стать покорной избранницей важного господина. Но, несмотря на строжайшее воспитание, есть среди нас те, которые готовы пойти на немыслимое – поменять безопасность и комфорт Цветника на вечный риск свободы. Все, что для этого надо – перебраться через стену, преодолеть охранные периметры, избежать внимания патрулей и систем наблюдения, избавиться от следящего браслета. И, главное – не дать себя убить, ведь в мире, где всем заправляет Смерть, у нас нет друзей, зато врагов великое множество. Один шаг за стену, и ты среди них.



S-T-I-K-S слушать на видеосервисе Wink.