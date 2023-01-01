S-T-I-K-S. Территория везучих. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

Территория везучих" – фантастический роман Артема Каменистого, входит в цикл «S-T-I-K-S», жанр боевая фантастика. Ты единственный, кто знает, где припрятано сокровище, ты знаешь способ, как их заполучить и знаешь безопасную дорогу, по которой к ним можно добраться. Твой план прост и продуман для мелочей. Ну так вперед, действуй, только не забывай, что Стикс – мастер неприятных сюрпризов и злейший враг предсказуемости. На сокровище могут найтись другие претенденты, поэтому заполучить их и при этом сохранить жизнь вряд ли получится, ну а безопасная дорога легко становится кошмарной. А если при этом все серьезные ребята знают, что за твою голову назначена награда, в кошмар превращается абсолютно все, и даже посреди безопасного стаба тебе придется ходить с оглядкой. Третья книга о похождениях Карата. "



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