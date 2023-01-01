WinkАудиокнигиS-T-I-K-S. Дорога в рай. Михаил Дорохов
S-T-I-K-S. Дорога в рай. Михаил Дорохов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика734 мин16+
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Сюжет
С утра проснулся в квартире красивой девушки, а через три часа уже дважды чуть не умер? Что делать, если ты попал в чужой и жестокий мир, полный монстров, желающих тебя уничтожить? На твоих плечах груз, шанс выжить с которым – один на миллион. И вдобавок, у тебя в «отряде» одно из самых главных сок�ровищ этого мира, которое нужно абсолютно всем, кто способен стрелять и думать. Осталось лишь сжать зубы и цевьe автомата, и не отступать со своего пути, чего бы это не стоило…
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