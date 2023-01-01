S-T-I-K-S. Человеческий улей. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

S-T-I-K-S. Человеческий улей" – фантастический роман Артема Каменистого. Добро пожаловать в Улей – место, куда попасть просто, а выбраться невозможно. И где выжить так сложно, что девяносто процентов иммунных новичков не дотягивают до исхода первой недели, а протянувший год считается старожилом. На большей части изменчивой территории ты всего лишь дичь, а редкие островки стабильности за одну ночь могут превратиться в смертельную ловушку для всех обитателей. Мутирующие зомби



S-T-I-K-S слушать на видеосервисе Wink.