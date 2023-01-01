S-T-I-K-S. Брат во Христе. Второе пришествие. Сергей Панченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань "Брат во Христе. Второе пришествие" – фантастический роман Сергея Панченко по миру Артeма Каменистого «S-T-I-K-S», продолжение романа «Брат во Христе». Рэб не смог жить на Земле. Улей серьезно прописался в его ДНК и как только наступила известная дата переноса куска города в Улей, он без раздумий воспользовался этим шансом.



S-T-I-K-S слушать на видеосервисе Wink.