S-T-I-K-S. Брат во Христе. Сергей Панченко (книга, 2020) слушать онлайн

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань "Брат во Христе" – фантастический роман Сергея Панченко по миру Артeма Каменистого «S-T-I-K-S», жанр боевая фантастика. Что есть Улей, как не Чистилище для тех, кто здорово согрешил в этом мире? Священнику отцу Анатолию работа в церкви приносила хороший доход, настолько хороший, что в душе он служил больше «Золотому тельцу», чем богу. Так было, пока судьба заслуженно не отправила его в Улей. Выживая, приспосабливаясь к страшной действительности, взваливая на себя ответственность за других людей, отец Анатолий обрел новое имя и понимание того, как надо по-настоящему служить людям.



S-T-I-K-S слушать на видеосервисе Wink.