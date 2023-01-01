S-T-I-K-S. Беглец. Сергей Кручинин (книга, 2020) слушать онлайн

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань "Беглец" – фантастический роман Сергея Кручинина по миру Артeма Каменистого «S-T-I-K-S», жанр боевая фантастика. Сталкер нелегально проник в зону и отстал от группы. Да так неудачно: на хвост села милиция, а когда сумел оторваться, застрял в болоте. Да еще и этот странный туман. Казалось бы, еще не все потеряно. Но расскажи кто раньше, что в зоне придется спасаться бегством от монстров, ни за что не поверил бы. К реальной опасности радиации добавятся еще две: мутанты и опасные ребята в противогазах. Но самое страшное – назад дороги уже никогда не будет.



S-T-I-K-S слушать на видеосервисе Wink.