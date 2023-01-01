WinkАудиокнигиС Россией или без России?. Леонид Млечин
С Россией или без России?. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература263 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Особую папку Леонида Млечина» – исторические эссе Леонида Михайловича. В этот выпуск, третий из посвящeнных гражданской войне в России, вошли эссе: • Тамбовские волки, или Антонов против Антонова • Трагедия эмиграции, или Почему Савинков выбр�осился из окна • Адмирал Колчак. За наше блестящее прошлое! • Атаман Семeнов и барон Унгерн. Последняя ставка • Дальневосточная республика. С Россией или без России
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