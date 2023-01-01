С Новым годом, снеговик!. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература262 мин6+
Сюжет
Нечистая сила хочет захватить первое мгновение нового тысячелетия! Кто владеет первым мгновением, владеет и следующими десятью веками. Второклассник Ваня Купцов и его новый приятель снеговик Сугроб всеми силами стараются помешать Кощею, Бабе Яге и Кикиморе отнять у Деда Мороза волшебную шк�атулку, в которой и хранится чудесное мгновение.
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