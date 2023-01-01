С небом гордая вражда – моноспектакль на стихи М.Лермонтова. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Моноспектакль «С небом гордая вражда» – едва ли не первая попытка представить слушателю истинный, неискажeнный облик поэта истинную, а не общеизвестную последовательность событий, приведших к убийству русского гения. Пошлая клевета, родившаяся из личной ненависти царского двора, царедворц�ев и «высшего света» – многие годы и десятилетия внушала русскому читателю самое превратное понятие о мыслях, чувствах и поступках поэта. Автор моноспектакля надеется, что после прослушивания Вы полюбите не только великого поэта, но и замечательного, глубокого, достойного уважения русского человека – Михаила Лермонтова.



С небом гордая вражда – моноспектакль на стихи М слушать на видеосервисе Wink.