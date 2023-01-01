WinkАудиокнигиРжавый меч царя Гороха. Андрей Белянин
Ржавый меч царя Гороха. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези619 мин12+
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Сюжет
Если есть минутка тишины и свободного времени, то почему бы не раскрыть потрeпанный служебный блокнот и не вспомнить старые дела. В Лукошкино вроде бы как раз начала приходить осень. Мы отдыхали. Ничего не предвещало проблем, пока Бабу-ягу не угораздило рассказать нам сказочку на ночь. И начало�сь…
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