Ржавый меч царя Гороха. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если есть минутка тишины и свободного времени, то почему бы не раскрыть потрeпанный служебный блокнот и не вспомнить старые дела. В Лукошкино вроде бы как раз начала приходить осень. Мы отдыхали. Ничего не предвещало проблем, пока Бабу-ягу не угораздило рассказать нам сказочку на ночь. И начало�сь…



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