«Ржавчина». Что делать, чтобы сердце не болело. Александр Мясников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Заболевания сердца и сосудов – бич нашего времени. Многие люди даже не догадываются, что больны, пока их самочувствие не ухудшается. Инфаркты, инсульты, атеросклероз ежедневно уносят жизни десятков тысяч пациентов или снижают ее качество. Известно, что предотвратить болезнь легче, чем лечить ее, но для этого необходимо знать о симптомах, чтобы вовремя заподозрить и обратиться к специалисту. Книга доктора Мясникова – настоящая находка для каждого человека. Она знакомит читателя с тем, как функционирует сердце, что можно сделать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, каковы их симптомы, факторы риска, стоит ли обращаться к народной медицине, когда это делать категорически нельзя. Эти и другие вопросы поднимает автор в своей книге, которая способна помочь многим людям, которым не безразлично их здоровье.



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