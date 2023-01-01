Ржавчина. Алексей Калугин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Григ… В 2060-е годы сталкер с такой музыкальной кличкой считался лучшим в Московской Зоне. Именно поэтому главарь неодруидов Костя Дум-Дум поручил ему доставку груза в крепость Братства. Но сначала груз пришлось отбивать у кибернаемников корпорации «Скейлс». Трусливый, болтливый и совершенно �неприспособленный к пребыванию в Зоне груз этот, по имени Василий Коперов, выдавал себя за журналиста. Лишь невероятное терпение удерживало Грига от того, чтобы избавиться от столь ненадежного подопечного. Не раз задавался он вопросом – кому понадобилось отправить в зону это ходячее недоразумение? И когда цель была достигнута, Григу открылась чудовищная правда…



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