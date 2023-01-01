Рыжий и Полосатый. Андрей Белянин
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Рыжий и Полосатый. Андрей Белянин

Рыжий и Полосатый. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература318 мин12+

Сюжет

Представленные в настоящем сборнике сказочные повести рассказывают о подвигах Рыжего и Полосатого – маленьких, но очень боевых котят, которым удалось подружить кошек и собак и освободить кошачье королевство от полчища крыс. И на этом их приключения не заканчиваются! Рыжий и Полосатый Возвращение Рыжего и Полосатого Орден фарфоровых рыцарей

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