WinkАудиокнигиРыжий и Полосатый. Андрей Белянин
Рыжий и Полосатый. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература318 мин12+
Сюжет
Представленные в настоящем сборнике сказочные повести рассказывают о подвигах Рыжего и Полосатого – маленьких, но очень боевых котят, которым удалось подружить кошек и собак и освободить кошачье королевство от полчища крыс. И на этом их приключения не заканчиваются! Рыжий и Полосатый Возвр�ащение Рыжего и Полосатого Орден фарфоровых рыцарей
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