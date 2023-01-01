Рыцари Сорока Островов. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первый роман Сергея Лукьяненко, создателя «Ночного Дозора!». Жесткая и увлекательная история приключений мальчишек и девчонок, «выброшенных» из нашего мира – и заброшенных в мир Сорока Островов. В мир, где им придется сражаться друг с другом. До победы – или до гибели. Игра? Почти игра. Только умирают проигравшие – по-настоящему… В космосе, на далекой планете, разведчики цивилизации Лотана создали испытательный полигон – маленькое подобие земного архипелага. Цель пришельцев – подготовить Землю для будущей колонизации. Группы земных подростков становятся для них «подопытными кроликами». Штормы и призраки, странные ритуалы, полуигровые правила вполне реальных поединков и войн… Как разобраться в этой кровавой игре, выдуманной злым, чуждым разумом?



Рыцари Сорока Островов слушать на видеосервисе Wink.