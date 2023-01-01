Рыцарь Госпожи Смерти. Георгий Смородинский
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Рыцарь Госпожи Смерти. Георгий Смородинский

Рыцарь Госпожи Смерти. Георгий Смородинский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези653 мин16+
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Сюжет

«Теплое летнее солнце позолотило на прощанье верхушки далеких деревьев, и по небу растекся кроваво-красный закат. Над самой землей к заболоченной низине пронеслась стайка маленьких пестрых птиц. Заквакали повсюду лягушки, приветствуя скорое наступление темноты, и на Хельстад медленно опустилась ночь. Я поднялся на ноги, вышел из-под дерева, в тени которого пережидал день, откинул с головы капюшон, оглядел своe бравое воинство и приказал: – Готовьтесь, через минуту выступаем к Ан Клауду…»

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Фэнтези

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