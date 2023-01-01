Рыцарь. Еретик. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человеческие государства под ударом. Враг стремительно продвигается к сердцу людских королевств. Прославленная рыцарская конница пала, цвет воинства превратился в прах. В сердцах людей поселился страх и отчаяние. Нет, они не сложили оружия и будут сражаться до последней возможности, но есть ли сила, способная остановить захватчиков и поворотить их вспять? Он не мессия, он не собирается сражаться один с врагами людей, он не хочет сражаться за них. Он может уйти, но не может бросить тех немногих, кто стал ему дорог. Он – это наш современник Андрей Новак, волей судьбы заброшенный в этот странный мир, который успел полюбить. Чтобы спасти своих близких, он готов предавать, готов идти по трупам, обагрив по локоть свои руки кровью, как людской, так и орочьей… Он готов на многое, так как не видит иного выхода.



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