Рыцарь двух миров. Сергей Садов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Садов – российский писатель-фантаст, автор нескольких популярных литературных циклов. Предлагаем аудиоверсию романа, который продолжает трилогию в жанре героического фэнтези «Рыцарь Ордена». Именно этот цикл принес автору известность. Роман будет интересен как взрослым, так и подросткам. В его основе – история мальчика-«попаданца». Сегодня жанр «попаданчества» стал мейнстримом, но в те времена, когда писалась трилогия, всe было иначе. Наверное, поэтому герой Садова так не похож на современных предприимчивых «попаданцев», очутившихся в параллельных пространствах. Когда-то мир был един. Но, осознав, какую опасность может представлять союз магии с передовыми технологиями, с техническим прогрессом в целом, могущественные волшебники разделили единое целое на две части. Технологии достались нашему миру, магия – параллельному. Именно туда и попадает наш герой-старшеклассник. Попадает по ошибке, вместо другого человека. Делать нечего: теперь именно ему придeтся спасать оба мира, ведь они – в реальной опасности. Но чтобы противостоять злу, нужна серьeзная подготовка. Превратившись из простого подростка в рыцаря Энинга Сокола и вступив в противоборство со Сверкающим, герой успешно проходит первые испытания, завоевывает авторитет и обрастает соратниками. Во второй книге действие происходит уже в обоих мирах. Энингу приходится доказывать свою доблесть и отвагу, противостоя не только магам и злодеям иного мира, но и мерзавцам этого света. Сумеет ли он справиться? Слушайте аудиокниг...Слушайте книгу.



Рыцарь двух миров слушать на видеосервисе Wink.