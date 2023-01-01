Рядовые Апокалипсиса. Борис Громов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда привычный нам всем мир внезапно сойдет с ума когда реальностью обернутся самые жуткие и кровавые фантазии создателей фильмов ужасов когда рухнут не готовые и не способные противостоять совершенно невозможной с точки зрения любого здравомыслящего человека угрозе государства когда мертвые вдруг встанут, чтобы кормиться от живых, – у большинства тех, кто смог выжить, сразу появится много новых дел: раздобыть оружие и подходящий транспорт, запастись продуктами, найти убежище… Но есть и другие. Они отлично подготовлены. Их базы – изначально маленькие крепости. В их распоряжении есть и оружие, и даже бронетехника. А еще они давали присягу. Так что же они будут делать в новом, жестоком и кровавом мире?



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