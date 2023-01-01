Русское лихолетье. История проигравших. Воспоминания русских эмигрантов времен революции 1917 года и Гражданской войны. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Воспоминания русских эмигрантов времен революции 1917 года и Гражданской войны. В эту аудиокнигу вошли воспоминания одиннадцати человек: частные свидетельства виденного и пережитого, бывшего и несбывшегося, личные истории на фоне больших и не всегда понятных самим рассказчикам событий. Благ�одаря им мы можем увидеть историю в «человеческом измерении» и ощутить дуновение ушедшего времени. Материалы для этой аудиокниги были собраны корреспондентами Радио Свобода и предоставлены для издания книги русской редакцией Радио Свобода. Составитель, автор биографических справок и краткой хроники основных событий – Иван Толстой.



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