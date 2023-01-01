Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска. Александр Бушков
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Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска. Александр Бушков

Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Учебная и научная литература548 мин12+
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Сюжет

Признанный мастер детективного жанра Артур Конан Дойль, будь у него такая возможность, не упустил бы ни одного сюжета из описанных в этой книге, и картотека знаменитого сыщика Шерлока Холмса пополнилась бы десятком увлекательнейших историй. Потому что в золотой для российской уголовщины период – XVIII и XIX века – в России творились не просто сущие безобразия, а аферы самого что ни на есть виртуозного исполнения. Грабители и бандиты всех мастей брали уже не силой, а смекалкой наводчицы, воровки и сутенерши упражнялись в искусстве обольщения и облапошивания неискушенного обывателя, а концы любого преступления запутывались настолько грамотно, что поймать преступников и их пособников было практически невозможно. Денно и нощно лучшие полицейские и сыщики страны ломали голову над возведенными в ранг искусства убийствами, ограблениями и мошенничествами – пока не положили конец этому криминально-уголовному беспределу. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищ...Слушайте книгу.

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