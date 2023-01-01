Русский Ротшильд, или Хорошие были господа. Александр Бушков
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Русский Ротшильд, или Хорошие были господа. Александр Бушков

Русский Ротшильд, или Хорошие были господа. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Современная проза488 мин12+
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Сюжет

«Ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность», – эти слова Иоанна Златоуста могут служить наилучшим эпиграфом к истории России, в христианской традиции которой всегда присутствовали человеколюбие и альтруизм. Оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждался – нищему с протянутой рукой, вдовам и сиротам, старым и немощным, -на Руси было в порядке вещей. А еще – на свои деньги строили богадельни, больницы и сиротские приюты, поддерживали погорельцев, потерявших кров, и семьи, оставшиеся без попечения. Но самый пик благотворительности наступил в России к середине XIX века, когда все обеспеченные и благородные люди – будь то предприниматели, купцы, государственные и общественные деятели, представители искусства и культуры – жертвовали немыслимые суммы на поддержание неимущих. Увы, в пожаре революции погибла и эта четко налаженная система, созданная с таким трудом лучшими представителями Российской империи. Много десятилетий их имена пребывали в забвении, но теперь пришло время не только назвать всех поименно, но и рассказать об их беспримерном служении своему народу. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала» , «Загадочный Петербург, или Призраки европе...Слушайте книгу.

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